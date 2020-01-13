Некоторые поступки женщин сильно разочаровывают мужчин.

Все отношения первоначально строятся на взаимном сексуальном влечении мужчины и женщины. И только, когда эротическое притяжение ослабевает, партнеры начинают обращать более пристальное внимание на личностные качества друг друга. И вот тут некоторые поступки женщин сильно разочаровывают мужчин. До такой степени, что они уже не могут воспринимать даму как объект желания.О типичных ошибках, которые совершают женщины в отношениях, рассказала директор владимирского агентства знакомств «Я и ты», семейный психолог, консультант по межличностным взаимоотношениям Елена Кузнецова.1. НеухоженностьЭто, конечно, банальность, но ее нельзя игнорировать. Мужчины любят глазами, поэтому вид неряшливой, неухоженной, растолстевшей женщины их удручает и совершенно точно не вызывает никаких эротических фантазий.2. Тотальный контрольНа первоначальных этапах, когда все держится только на гормонах, ревность со стороны дамы может придать определенную пикантность отношениям. Мужчине льстит, что он так сильно нравится партнерше. Однако довольно скоро бесконечные драматические сцены, допросы с пристрастием, слежки за перепиской в соцсетях и подслушивание телефонных разговоров начинает раздражать мужчину, и он теряет к даме всякий интерес.3. Скука и однообразиеЭто касается и секса, и быта. Если в постели женщина следует исключительно указаниями мужчины и не проявляет инициативы, секс со временем начинает утомлять партнера своим однообразием. То же самое касается и быта. Если барышня зануда с ограниченным набором интересов и изо дня в день рассказывает мужчине про одно и то же, не стоит удивляться тому, что вскоре партнер станет воспринимать даму как надоедливую жужжащую муху.4. Эгоизм и равнодушие со стороны женщиныПо статистике мужчина (если мы говорим не о плейбое) чаще всего заводит любовницу не столько ради секса, сколько ради «поговорить». Если представителю сильного пола не хватает в семье теплоты и понимания, если все разговоры сводятся только к бытовым темам, он будет искать недостающее на стороне. Секс в данном случае – это сопутствующее, вишенка на торте. Подобная статистика имеет отношение не к молодым мужчинам, у которых гормоны в первую очередь, а к мужчинам средних лет, для которых важно именно общение.Исключение составляют мужчины, воспитанные эгоистичными матерями. Такие мужчины с детства привыкли быть на вторых ролях, а также к тому, что их проблемы мало интересуют женщину. По этой причине представители сильного пола не испытывают особого неудобства от отсутствия с женой разговоров по душам.5. Неуважение к мужчинеПостоянное проявление неуважения к мужчине, стёб над ним, уничижительное отношение, негативные высказывания о роде его занятий и так далее - все это бьет по сексуальному началу мужчины, и в конечном итоге приводит к разрыву с женщиной. Демонстрация неуважения со стороны партнерши одинаково болезненно воспринимается всеми без исключения мужчинами. Более уверенные в себе представители сильного пола продержатся чуть дольше, пытаясь на первых порах сгладить острые углы и свести ситуацию к шутке. Однако затем станут раздражительными и агрессивными. Слабые и закомплексованные мужчины, которых гнобили матери, сразу замкнутся в себе и вспомнят детские обиды. На поверхность «вылезут» все болевые моменты, все комплексы. Мужчина будет противиться унижению, начнется противостояние, результатом которого станет разрыв отношений.