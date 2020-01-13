Первый титул Женской теннисной ассоциации, который на минувшей неделе завоевала в китайском Щеньчжэне Екатерина Александрова, сделал россиянку первым номером среди соотечественниц согласно официальной классификации WTA. Она поднялась на 26-е место в рейтинг-листе.

Первый титул Женской теннисной ассоциации, который на минувшей неделе завоевала в китайском Щеньчжэне Екатерина Александрова, сделал россиянку первым номером среди соотечественниц согласно официальной классификации WTA. Она поднялась на 26-е место в рейтинг-листе.Александрова обошла в классификации Анастасию Павлюченкову, которая занимает 31-е место в рейтинге WTA. В Топ-100 еще семь россиянок: Вероника Кудерметова на 42-м месте, Светлана Кузнецова – на 53-м, Анна Блинкова – на 58-м, Дарья Касаткина – на 68-м, Виталия Дьяченко – на 87-м, Анастасия Потапова – на 90-м, Маргарита Гаспарян — на 98-м.Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, второе место у чешки Каролины Плишковой, а на третье поднялась японка Наоми Осака, вытеснившая из Топ-3 румынку Симону Халеп. В Топ-10 также стоят Элина Свитолина (Украина), Бьянка Андрееску (Канада), Белинда Бенчич (Швейцария), Петра Квитова (Чехия), Серена Уильямс (США), Кики Бертенс (Нидерланды).