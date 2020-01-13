В нидерландском Вейк-ан-Зее сразу после новогодних праздников стартовал традиционный шахматный турнир Tata Steel Chess. В нем принимают участие три гроссмейстера из России и двое из них – Владислав Артемьев и Даниил Дубов, - после второго тура идут среди лидеров.

В нидерландском Вейк-ан-Зее сразу после новогодних праздников стартовал традиционный шахматный турнир Tata Steel Chess. В нем принимают участие три гроссмейстера из России и двое из них – Владислав Артемьев и Даниил Дубов, — после второго тура идут среди лидеров.Артемьев добился ничьей против экс-чемпиона мира индуса Виши Ананда, а затем обыграл третьего россиянина в сетке Никиту Витюгова. Дубов поделил очки с американцем Джеффри Сюном и выиграл у представителя Белоруссии Владислава Ковалева. Витюгов в первом туре сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудовй."Бумажным" фаворитом на турнире кроме Ананда является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, но он пока довольствовался двумя ничьими. К слову, Ананд во втором туре проиграл Уэсли Со из США.Пятерку лидеров после 2-го тура составили Артемьев, Дубов, Сюн, Со и иранец Алиреза Фиружа, набравшие по 1,5 очка. Карлсен идет в группе участников, имеющих по 1 турнирному баллу, Ананд и Витюгов пока имеют по 0,5 очка.