Раймонд Паулс — автор десятков хитов, многие из которых исполняла Алла Пугачева, 12 января отмечал 84-й день рождения. Поздравила Маэстро дочь Примадонны - 6-летняя Лиза, которая исполнила хит Миллион алых роз. Это видео Алла Пугачева разместила в своем Инстаграме.

Раймонд Паулс — автор десятков хитов, многие из которых исполняла Алла Пугачева, 12 января отмечал 84-й день рождения.Примадонна поздравила Маэстро с праздником, разместив в своем "Инстаграме" одну из самых известных и любимых песен Паулса на слова Андрея Вознесенского, которую исполняла сама.Однако на этот раз Алла Борисовна передала микрофон и возможность спеть эту песню 6-летней Лизе (дочери Пугачевой и Галкина).Девочка очень артистично исполняет этот хит — причем, в конце ей немного подпевает обаятельный братик Гарри, а в завершении песни Лиза поздравляет Раймонда Паулса и посылает ему воздушный поцелуй.Посмотреть эту публикацию в InstagramС Днём Рождения,Раймонд!!!Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 11 Янв 2020 в 11:48 PSTМенее чем за сутки видео посмотрели больше 800 тысяч пользователей, многие оставили свои восторженные комментарии, отметив "хрустальный голос" дочери Примадонны.