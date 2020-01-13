Иран внес Пентагон в список террористических организаций. Соответствующий законопроект Меджлиса одобрил президент Хасан Рухани. Документ представляет собой поправку к принятому ранее закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование Вооруженных сил США. Протестующие в Тегеране, тем временем, снова готовятся выйти на улицы.

Иран внес Пентагон в список террористических организаций. Соответствующий законопроект Меджлиса одобрил президент Хасан Рухани. Документ представляет собой поправку к принятому ранее закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование Вооруженных сил США. Протестующие в Тегеране, тем временем, снова готовятся выйти на улицы.Лучше оказаться пассажиром того самолета, чем быть свидетелем этой трагедии. Так звучат извинения главы Корпуса стражей исламской революции за сбитый украинский лайнер."Мы были в состоянии войны с Америкой, и мы до сих пор в нем находимся. Мы солдаты этой нации и преданы этому народу. Я клянусь всемогущему богу, что хотел бы оказаться в этом самолете, разбиться в нем и сгореть, чтобы не быть свидетелем этого трагического инцидента. Мне никогда не было так стыдно за всю мою жизнь. Никогда. Мы допустили ошибку, и многие наши соотечественники были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. Мы приносим свои извинения. Мы сожалеем", — заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.Акции в память о погибших во время авиакатастрофы проходят по всему Ирану. А в Тегеране у британского посольства местные жители потребовали закрытия диппредставительства Соединенного Королевства и высылки посла Роберта Макэйра.Дипломата задержали за подстрекательство толпы, но через 15 минут отпустили. Правда, затем вызвали в иранский МИД, чтобы выразить официальный протест. В Тегеране полагают, что ряд западных стран пытаются управлять антиправительственными митингам извне.По данным иранских СМИ, среди демонстрантов стали появляться люди с оружием. Эти подозрения косвенно подтверждает и Twitter главы Белого дома, в котором Дональд Трамп защищает американскую политику санкций и публикует направленные на иранскую аудиторию твиты на фарси.مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г."Советник по национальной безопасности сказал сегодня, что санкции и протесты оказывают давление на Иран и заставляют его вести переговоры. На самом деле, мне все равно, ведут ли они переговоры. Это зависит от них, но Тегерану нельзя иметь ядерное оружие и убивать своих протестующих", — заявил Трамп.Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, комментируя историю с задержанием британского посла, заявили, что речь идет о нарушении международного права. При этом, обвинения Тегерана во вмешательстве Соединенного Королевства во внутренние дела Республики они предпочли проигнорировать.Заодно Лондон напомнил о необходимости провести тщательное расследование крушения украинского лайнера. С аналогичным требованием выступил и канадский премьер Джастин Трюдо. Он отметил, что Оттава будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виноват в крушении самолета.Аналитики, в свою очередь, пишут, что тщательного расследования стоило бы потребовать от Вашингтона, касаемо убийства генерала Сулеймани. Особенно после того, как глава Пентагона признал, что у разведки не было точных данных о готовящихся атаках на американские посольства.- Президент сказал, что он был убежден, что возможно могли бы быть атаки на наши посольства. Я разделяю это мнение. Вот почему я отправил отряды наших десантников на защиту наших посольств на Ближнем Востоке – в Багдаде и в других городах, — заявил глава Пентагона Марк Эспер.- Возможно, могли бы быть. Это звучит как подозрение, а не как подтвержденная угроза, основанное на данных разведки.- Президент не говорил про данные разведки, он говорил "возможно могли бы быть".- Вы хотите сказать, их не было?- Я их не видел. По поводу атак на четыре посольства, я разделяю мнение, что эти атаки могли быть.Несмотря на то, что прямого вооруженного конфликта между Ираном и США удалось избежать, безопасность региона, по словам экспертов, висит на волоске. В сложившейся ситуации, как полагают в германском МИД, помочь может Россия, оказав необходимое давление на Иран.Известно, что ситуацию в Исламской Республике обсудили президенты России и Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Москва и Париж заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий. Будущее иранских ядерных соглашений, а также последствия уничтожения украинского Boeing станут центральными темами заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Встреча пройдет 20 января 2020 года.