СК возбудил уголовное дело по факту смерти одиннадцатилетнего школьника, отравившегося в кафе О-Фит. Причиной трагедии, по мнению следователей, стало ненадлежащее выполнение медработниками своих обязанностей. Сотрудники больницы Перми обвиняются по статье Причинении смерти по неосторожности.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти одиннадцатилетнего школьника, отравившегося в кафе "О-Фит". Причиной трагедии, по мнению следователей, стало ненадлежащее выполнение медработниками своих обязанностей. Сотрудники больницы города Перми обвиняются по статье "Причинении смерти по неосторожности", передает ГТРК "Пермь".Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Тогда отравились более 30 человек, обедавших в кафе "О-Фит" и "Овсянка". Все пострадавшие жаловались на сильное недомогание, продолжавшееся несколько дней. Некоторые из них были госпитализированы с диагнозом "сальмонеллез". Одним из пострадавших стал одиннадцатилетний мальчик. Ребенок скончался 27 декабря. До этого он находился в состоянии комы."16 ноября пострадавшего госпитализировали в медучреждение города Перми. Ему оказывали лечение, но, несмотря на это, 27 декабря он скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело. Точные причины и обстоятельства смерти мальчика еще предстоит выяснить", — прокомментировала старший следователь СУ СК РФ по Пермскому краю Анна Кадешникова.