В ночь на 13 января в больнице Новосибирска скончался 16-летний юноша из Кемерова, которого 8 января доставили в медучерждение из аквапарка в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что у него застряла нога в металлической конструкции, и юноша стал тонуть. Он скончался, не приходя в сознание.

В ночь на 13 января в больнице Новосибирска скончался 16-летний юноша из Кемерова, которого 8 января доставили в медучерждение из аквапарка "Аквамир".Как сообщили "Интерфаксу" в региональном минздраве, подросток находился в очень тяжелом состоянии и умер, не приходя в сознание.Ранее сообщалось, что вечером 8 января юноша вместе с родителями был в новосибирском аквапарке.Когда на некоторое время он оказался в бассейне без взрослых, нога мальчика застряла в металлической конструкции, и он начал тонуть.Инструктор-спасатель оказал юноше первую помощь на месте, его экстренно доставили в больницу, но через несколько дней он умер.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей", свою проверку проводит прокуратура.