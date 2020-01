12 января в разных странах мира прошла акция В метро без штанов, также известная как No Pants on the Subway или No Trousers Tube Ride. Сотни пассажиров спустились в подземку в одном нижнем белье.

12 января в разных странах мира прошла акция "В метро без штанов", также известная как No Pants on the Subway или No Trousers Tube Ride. Сотни пассажиров спустились в подземку в одном нижнем белье.Акцию придумали еще в 2002 году, тогда она прошла в Нью-Йорке и участвовали в ней всего семь человек. Пассажирам по всему миру флешмоб пришелся по душе, и в последующие годы к нему присоединились жители разных городов, в том числе и Москвы.Организаторы акции – арт-группа Improv Everywhere – называют свое мероприятие "праздником глупости": нужно вести себя как ни в чем не бывало, несмотря на отсутствие брюк и юбок. По их задумке, участники флешмоба должны вызывать у окружающих только позитивные эмоции.Впрочем, идею кататься в метро полуголым одобряют не все. Так, в 2016 году Московский метрополитен призвал пассажиров не раздеваться в подземке. А теми, кто все же сделал это, заинтересовалась полиция.