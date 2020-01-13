С середины января Мегафон и Билайн повысят стоимость архивных тарифов. По оценке экспертов, это связано с реализацией требований законодательства и интенсивным развитием инфраструктуры.

С середины января "Мегафон" и "Билайн" повысят стоимость архивных тарифов. По оценке экспертов, это связано с реализацией требований законодательства и интенсивным развитием инфраструктуры.В "Мегафоне" пояснили, что на такой шаг они пошли с учетом роста потребления услуг абонентами. "Билайн" отметил, что эти меры связаны с требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. В МТС не стали давать комментарии, в Tele2 пока не ответили, сообщает РИА Новости.По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать на 17-18%. Это вызвано, считают они, повышенными расходами на реализацию требований "пакета Яровой" (пакет антитеррористических законов; сотовые операторы оценивали затраты от 40 до 50 млрд рублей) и закона об устойчивом Рунете.