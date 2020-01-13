Женщина, не желая объяснять причины своего длительного отсутствия дома, вернувшись, сказала родным, что в отношении нее было совершено противоправное деяние...

Оперативники Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали подозреваемую в заведомо ложном доносе.В полицию обратилась 33-летняя женщина, которая рассказала о том, что в подъезде дома, расположенного на улице Свободы, неизвестный напал на нее и открыто похитил документы и денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что женщина, не желая объяснять причины своего длительного отсутствия дома, вернувшись, сказала родным, что в отношении нее было совершено противоправное деяние. Она написала заявление об утрате вышеуказанных вещей, однако оперативниками было установлено, что паспорт и иные документы находились у нее в квартире вместе с якобы похищенными денежными средствами.Следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56