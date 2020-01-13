Континентальная хоккейная лига по традиции определила лауреатов 17-й игровой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях. Лучшим вратарём признан чех Юлиуш Гудачек из Спартака, отразивший 97,74% бросков при коэффициенте надёжности 0,96.

Континентальная хоккейная лига по традиции определила лауреатов 17-й игровой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях. Лучшим вратарём признан чех Юлиуш Гудачек из "Спартака", отразивший 97,74% бросков при коэффициенте надёжности 0,96.Сразу два лауреата представляют финский "Йокерит". Лучшим оборонцем семидневки назван Сами Лепистё, который в четырех матчах набрал 5 (2 гола и 3 передачи) результативных очков. Форвардом недели стал его партнер Никлас Енсен, который забросил 5 шайб и трижды ассистировал коллегам.Лучшим новичком признан нападающий минского "Динамо" Артём Аносов, отметившийся голевыми передачами в обоих матчах клуба. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока.