Украинцы давно грозятся уничтожить переправу через Керченский пролив. В прямом эфире появилось важное сообщение о подготовке подрыва Крымского моста.

Украинцы давно грозятся уничтожить переправу через Керченский пролив. В прямом эфире появилось важное сообщение о подготовке подрыва Крымского моста.Украинские спецслужбы предприняли попытку помешать проездупрезидента России через Керченский пролив. О подготовке теракта на Крымскоммосту рассказал в эфире телеканала "Россия-1" депутат ГосдумыКонстантин Затулин.По словам парламентария, в прошлом году за подготовкутерактов на территории полуострова было осуждено 79 человек. "Была дажепопытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту занеделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире", -рассказал Затулин.Подготовкой терактов занимается Служба безопасности Украины,подчеркнул законодатель. "Есть у вас президент спросить у них, что ониделают?" – обратился депутат к гостям из Незалежной.Из Киева периодически доносятся угрозы подорвать Крымскиймост. Причем звучат они не из уст маргинальных кругов, а от представителейполитической и армейской элиты.Так, в конце прошлого года бывший заместитель начальникагенштаба вооруженных сил Украины Юрий Романенко пригрозил взорвать переправу,если Россия будет активно действовать в Донбассе. В то же время в сети появилсяролик с новой украинской ракетой "Нептун". В Киеве утверждают, чтоона может нанести непоправимый ущерб .Напомним, президент России побывал на переправе 23 декабря.Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по . Наначальном этапе поезда свяжут Москву и Санкт-Петербург с Симферополем иСевастополем. Затем будут открыты другие маршруты.