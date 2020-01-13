Лайнер Sukhoi SuperJet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает . Как уточнили в экстренных ..

Лайнер Sukhoi SuperJet-100, направлявшийся из Москвы в Ставрополь, вернулся в Шереметьево. Причиной незапланированной посадки стали проблемы с двигателем, передает .Как уточнили в экстренных службах, после вылета члены экипажа заметили отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает телеканал "".На борту находился 61 человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты проводят технический осмотр самолета, уточняет "".