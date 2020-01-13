Мобильные операторы Мегафон и Вымпелком собираются повысить архивные тарифы на этой неделе. Соответствующие уведомления компании разослали своим клиентам, передает . Пресс-служба ..

Мобильные операторы "Мегафон" и "Вымпелком" собираются повысить архивные тарифы на этой неделе. Соответствующие уведомления компании разослали своим клиентам, передает .Пресс-служба "Мегафона" сообщила, что причиной увеличения стоимости стал рост потребления услуг абонентами. В то же время представители компании подчеркнули, что нововведение коснется только небольшого числа клиентов.В "Вымпелкоме" рассказали, что пошли на такие меры из-за расходов на исполнение требований законодательства. В частности, рост тарифов связан с интенсивным развитием инфраструктуры, передает .Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин заявил, что в ближайшем будущем цены на мобильную связь вырастут почти в два раза. "Средний тариф будет около 1000 рублей в месяц, сейчас где-то 500 рублей", – приводит слова эксперта .