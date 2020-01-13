В Москве начались российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пока переговоры проходят в формате 2+2 — главы МИД и Минобороны двух стран. Позже к ним присоединятся представители Ливии.

В Москве начались российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии.Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пока переговоры проходят в формате "2+2" — главы МИД и Минобороны двух стран. Позже к ним присоединятся представители Ливии, которые уже прибыли в особняк МИД России.Также Захарова опубликовала фотографию, на которой видно, как за круглым столом сидят делегации России и Турции. С российской стороны во встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, замглавы МИД Михаил Богданов, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак. С турецкой стороны присутствуют, в частности, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу и министр обороны Турции Хулуси Акар, уточняет "Интерфакс".В 2011 году в Ливии началась гражданская война, в результате которой был свергнут, а затем убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Ливия фактически перестала существовать как единое государство. На востоке страны действует парламент, избранный народом, а на западе с центром в Триполи – правительство Файеза Сарраджа, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза. С декабря прошлого года на Триполи наступает маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает парламент и Ливийская национальная армия.Ранее Владимир Путин и Тайип Эрдоган заявили о готовности содействовать преодолению кризиса в Ливии и призвали стороны конфликта прекратить огонь.