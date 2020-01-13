Поправки в Трудовой кодекс уже разрабатываются

В отдельных регионах России оклад учителя за проведение 18 уроков в неделю составляет всего 3,6 тысячи рублей, а средняя зарплата со всеми надбавками - 24,4 тысячи.Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что сейчас, благодаря вице-премьеру Татьяне Голиковой, разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры оплаты труда. Базовые гарантии социальных работников будут прописаны на федеральном уровне. Ожидается, что после применения системы на медиках, перейдут к учителям.Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки, - рассказывает Васильева.По словам главы ведомства, регионы получают такие рекомендации каждый год, но субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять выплаты, и пропорция соблюдается далеко не всегда. В результате учителям приходится брать дополнительную нагрузку, работать на несколько ставок.Тем временем, средняя зарплата учителей в Москве составляет 95 тысяч рублей. Некоторые считают, что эта диспропорция по регионам является одной из главных проблем в стране. Правительство хочет уровнять зарплаты.