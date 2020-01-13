Двукратная победительница турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова неудачно начала новый сезон. На турнире в австралийском Хобарте, который подводит участниц к Australian Open-2020, она проиграла в первом круге польке Магде Линетт.

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" россиянка Светлана Кузнецова неудачно начала новый сезон. На турнире в австралийском Хобарте, который подводит участниц к Australian Open-2020, она проиграла в первом круге польке Магде Линетт.При этом поединок получился весьма упорным и обе партии завершались тай-брейками. В первом сете Линетт победила в укороченном гейме довольно легко – 7:6 (7:2). В концовке второй партии Кузнецова дала бой сопернице, но все же была вынуждена уступить – 6:7 (9:11).