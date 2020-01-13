Главный тренер лидера футбольного чемпионата Италии Ювентуса Маурицио Сарри после очередного матча Серии А против столичной Ромы (2:1) отметил, что матч получился сложным. А о лидерстве Старой синьоры сказал философски: Итоги подводить рано.

Главный тренер лидера футбольного чемпионата Италии "Ювентуса" Маурицио Сарри после очередного матча Серии "А" против столичной "Ромы" (2:1) отметил, что матч получился сложным. А о лидерстве "Старой синьоры" сказал философски: "Итоги подводить рано"."Приятно стоять во главе списка сильнейших клубов и вдвойне приятно, что эта позиция пришла к нам после успеха в матче против "Ромы", избежать проблем с которой на "Стадио Олимпико" почти невозможно. Но давайте не будем праздновать что бы то ни было заранее – впереди еще вторая половина сезона". – сказал Сарри.Говоря о матче с римлянами тренер "Юве" заметил: "Мы играли хорошо на протяжении 60 минут. Не понравилось, что мы стали играть на удержание вместо того, чтобы попытаться увеличить счет. При этом мы не реализовали три выхода три в одного после контратак"."Я доволен результатом, — цитирует Сарри издание Football Italia. – Но, ведя в счете, мы злоупотребляли передачами на своей половине – нужно было чаще играть вперед. Просто так владеть мячом нет смысла. Ближе к концовке мы прижались к воротам, что неминуемо создавало опасность".