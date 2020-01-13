Несовершеннолетняя девушка-пешеход получила травму после того, как на переходе ее сбил автобус. Водитель предпочел покинуть место дорожно-транспортного происшествия, за что уже лишился прав. Проверка по факту аварии продолжается.

Сотрудники полиции задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода, об этом в понедельник, 13 января, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.По данным правоохранителей, вечером 26 декабря на улице Казаровской в Тюмени маршрутный автобус сбил 17-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть по " зебре ".Несовершеннолетняя пострадавшая получила травму руки, а ее обидчик скрылся, "несмотря на то, что у автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида".Виновник аварии уже лишился водительских прав за оставление места ДТП, по факту инцидента проводится дальнейшая проверка.