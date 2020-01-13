Знаменитый кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Соединенных Штатах. Трагическую новость сообщил сценарист Михаил Идов на странице в Facebook, передает . По его словам, ..

Знаменитый кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Соединенных Штатах. Трагическую новость сообщил сценарист Михаил Идов на странице в Facebook, передает .По его словам, режиссер умер два дня назад в Детройте. Идов также рассказал, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом. Сам он виделся с деятелем кино несколько раз в 1990-х годах."В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", – вспомнил Идов.Напомним, Константин Бромберг окончил сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии в 1965 году. Наибольшую известность ему принесли картины "Приключения Электроника" и "Чародеи", сообщает