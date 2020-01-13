Исследовательская организация Family Forest опубликовала результаты генеалогических исследований о родстве президента США Джорджа Буша и его конкурента от Демократический партии Джона Керри. Как установили архивисты, Керри и Буш являются дальними родственниками - они девятиюродные братья.
Более того, у Керри и Буша есть множество общих широко известных родственников. Среди них великий мультипликатор Уолт Дисней, актеры Майкл Дуглас и Клин Иствуд, изобретатели самолета братья Райт, британская принцесса Диана, наследник албанского престола Лека Второй, итальянский принц Эмануэль Филиберто, испанский принц Филипе и даже еще один бывший участник президентской гонки, сошедший с дистанции - Говард Дин.
еще анекдот!