13.01.2020

2020-01-13 17:15:03

Умер снимавший с фильм «Чародеи» в Суздале режиссер

В США в возрасте 80 лет умер советский режиссер Константин Бромберг, известный по фильмам «Приключения Электроника» (1979) и «Чародеи» (1982), съемки которого в городе-музее проходили совсем не просто.

Как искали снег - весной

Съемки кинокакртины начались в марте-апреле, когда снег уже начинает таять. Но в Суздале нашелся - и сказочный дух, и - белый снег! А ночью Абдулов, Яковлева, Екатерина Васильева, Гафт, Золотухин, Виторган, Светин и другие актеры увидели, как в черном небе появляется яркая точка и зависает над съемочной группой…

Как увидели НЛО

«То, что это был не самолет и не вертолет, а какой-то неземной летающий объект, могут подтвердить десятки людей, - вспоминала второй режиссер «Чародеев» Юлия Константинова. - Девушки закричали, Саша Абдулов замер от неожиданности… Надо же - мы вызвали интерес у внеземных цивилизаций! Жаль только, что снять «тарелку» не успели. В тот момент работала комбинированная камера, и, пока ее переставляли, объект улетел…»

Как обманули гаишников

А вот, что рассказывал Эммануил Виторган про актерское "чародейство": «Ехали мы как-то с Абдуловым из Суздаля в Москву на его машине, а до этого пива выпили. Два поста ГАИ миновали спокойно, на третьем нас тормознули. И что вы думаете, делает Абдулов? Выходит из машины с бутылкой и начинает пить…

- Что вы делаете? Как вы дальше поедете? - спрашивают ошалевшие гаишники.

- Да вот выпить захотелось. А дальше я и не собираюсь ехать, я здесь остаюсь, - отвечает наглый Абдулов. До Москвы мы добрались на такси».

Как из фильма хотели вырезать черного кота

Кстати, без странностей и дальше не обошлось. Цензура вырезала из фильма большую часть роли говорящего кота, которого блистательно озвучил Георгий Вицин. Власти боялись, как бы у зрителя не возникло прямой ассоциации с булгаковским говорящим котом.

Добавим, что Константин Бромберг окончил ВГИК. Он выступил режиссером нескольких эпизодов «Ералаша». Его фильмография также включает «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968), «Был настоящим трубачом» (1973), «У меня есть лев» (1975).

За «Приключения Электроника» Константин Бромберг получил Государственную премию СССР. А «Чародеи» остаются просто еще одним любимым всеми новогодним фильмом уже более 40 лет.