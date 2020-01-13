В 2019 году Университет провел более 40 вебинаров и 9 конференций

Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2019 года.В 2019 году Университет провел более 40 вебинаров и 9 конференций «Практикум для предпринимателей».Общее количество регистраций на вебинары составило 6,8 тысячи человек, а число просмотров на Youtube-канале Университета бизнеса УРАЛСИБ превысило 43 тысячи.ТОП-5 наиболее популярных вебинаров в этом году:«Человек как на ладони, или как прочитать человека за 5 минут». Спикер - Кристина Петрухнова, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам;«15 потребительских трендов». Спикер - Мария Скалкина, эксперт в области индустриальных и потребительских трендов;«Переход на онлайн-кассы в 2019 г. Основные моменты, которые важно знать». Спикер - Евгений Мео, руководитель направления онлайн-касс компании «Астрал-М»;«Бизнес-сторителлинг: как «продавать» идеи с помощью историй». Спикер - Стас Гуревский, консультант-практик в области создания презентаций и проведения бизнес-выступлений, креативный директор презентационного агентства Graf Media;«Как раскрутить коммерческий аккаунт в Instagram». Спикеры - Алена Целовальникова и Леся Фетисова, основательницы онлайн-академии интернет-профессий FEEDBACK.В офлайн-конференциях Университета бизнеса приняли участие более 1200 предпринимателей. В течение 2019 года такие конференции проводились в Москве, Санкт-Петербурге (два мероприятия), Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Уфе. В числе участников мероприятий – собственники и руководители бизнеса, представители государственных и общественных организаций, финансовые директора, а также те, кто только задумывается о собственном бизнесе.Программа Практикумов состоит из нескольких обязательных блоков: выступления спикеров на актуальные темы для развития бизнеса, мастер-класса по заведению рекламной кампании в MyTarget, а также круглого стола с бизнес-разборами, в ходе которых любой слушатель может задать экспертам вопросы о повышении эффективности своего предприятия и увеличения прибыли.В списке тем: новые тренды в маркетинге и продажах, актуальные новости законодательства, вопросы личной эффективности, новых предложения и акции для бизнеса от Банка УРАЛСИБ.Спикерами выступают успешные предприниматели, готовые поделиться своим опытом. В качестве индивидуальных консультантов для бизнес-разбора приглашаются специалисты по маркетингу, продажам и управлению бизнес-процессами.Узнать последние бизнес-новости и получить свежую информацию об анонсах Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ можно на странице проекта в Instagram . На доступны записи выступлений спикеров с конференций и вебинаров.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров