Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Горохова Евгения Александровича, 1985 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Горохова Евгения Александровича, 1985 года рождения, проживающего на территории города Щербинка, который 4 января текущего года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35 лет,рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы прямые темно-русые, коротко стриженные.Особые приметы: шрам на левой ладони у основания большого пальца.Был одет: вязаная шапка черного цвета, куртка черного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки темно-серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79