Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Ковалевой Юлии Юрьевны, 1990 года рождения...

Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Ковалевой Юлии Юрьевны, 1990 года рождения, проживающей на территории города Щербинка, которая 6 января текущего года уехала из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы прямые белокурые.Была одета: норковая шуба черного цвета, розовые брюки, розовый свитер, синие ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79