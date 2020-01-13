13.01.2020

2020-01-13 15:25:04

В Александрове задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

12 января во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники группы задержания Росгвардии увидели, как автомобиль «Лада - Гранта» сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Королева. Водитель попытался скрыться с места происшествия.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи и экипаж ДПС и продолжили преследование водителя. Нарушитель был задержан и передан сотрудникам ГИБДД. Ребенок с травмами доставлен в центральную районную больницу.

По факту нарушения проводится проверка, сообщила пресс-служба Росгвардии по Владимирской области.

Фото ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская область, пресс-служба Росгвардии по Владимирской области

