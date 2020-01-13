Башкирская полиция расследует кражу 1,1 миллиона рублей. Бизнесмен из Стерлитамака сообщил, что у него похитили крупную сумму, которую он спрятал в собачьей будке.

Башкирская полиция расследует кражу 1,1 миллиона рублей. Бизнесмен из Стерлитамака сообщил, что у него похитили крупную сумму, которую он спрятал в собачьей будке."Деньги пропали в период с конца прошлого года до 10 января", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.По заявлению предпринимателя было возбуждено дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).