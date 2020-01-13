Тюремным сроком для бывшего футболиста Ювентуса, Фиорентины и Палермо Фабрицио Микколи закончилось знакомство с сыном одного из боссов сицилийской мафиозной организации Коза Ностра. Игрок просил у криминального знакомого помощи в деле возврата долга.

Тюремным сроком для бывшего футболиста "Ювентуса", "Фиорентины" и "Палермо" Фабрицио Микколи закончилось знакомство с сыном одного из боссов сицилийской мафиозной организации "Коза Ностра". Игрок просил у криминального знакомого помощи в деле возврата долга.Микколи большую часть карьеры провел в сицилийском "Палермо" и именно играя там познакомился с Мауро Лауричелла, отец которого синьор Нино был одним из руководителей "Коза Ностры", сообщает Чемпионат.Com. Футболист в суде не скрывал знакомство, но сказал, что не знал о родственниках Мауро.Тем не менее, когда у физиотерапевта "Палермо" Джорджио Гаспарини возникли проблемы с получением долга в 12 тыс. евро, Микколи обратился к Лауричелла за помощью. Благодаря связям с мафиози у должника сумели отобрать 20 тыс. евро, из которых 40% были удержаны за работу.Лауричелла в итоге получил 7 лет тюрьмы, поскольку суд посчитал методы давления на бизнесмена-должника слишком жесткими. В свою очередь, Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Такой приговор вынесен в октябре 2017 года, а в первую неделю 2020 года судебные власти отклонили апелляцию экс-футболиста и оставили изначальное наказание в силе.