Наводнение на юге Израиля затопило авиабазу Военно-воздушных сил ЦАХАЛ. Несколько боевых самолетов, предположительно, истребители F-16, получили повреждения.

Наводнение на юге Израиля затопило авиабазу Военно-воздушных сил ЦАХАЛ. Несколько боевых самолетов, предположительно, истребители F-16, получили повреждения, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС еврейского государства.Пострадавших среди солдат и офицеров нет, добавляют военные. Ремонт затопленных самолетов займет несколько дней. Уточняется, что вода залила авиабазу еще 9 января, однако известно об этом стало только сейчас.Причиной паводка стали проливные дожди. Они затопили большую часть Израиля.