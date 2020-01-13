В Красноярском крае в понедельник, 13 января, совершил вынужденную посадку вертолет одной из силовых структур Ми-26. Сама посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

В Красноярском крае совершил вынужденную посадку вертолет одной из силовых структур Ми-26. Сама посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, во время полета на табло появилась информация о перегреве подшипника. В связи с этим экипаж принял решение совершить посадку в Назаровском районе. Вертолет приземлился благополучно. Во вторник, 14 января, Ми-26 продолжит путь в Новосибирск.На борту вертолета находились девять человек. В их числе пассажиров не было.На прошлой неделе, 10 января, на севере Красноярского края совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. Причиной этого стало срабатывание одного из датчиков неисправности.