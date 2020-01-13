Кремль опубликовал редкие кадры с президентом России Владимиром Путиным. В сети появились снимки с 2005 по 2009 год.

Кремль опубликовал редкие кадры с президентом России Владимиром Путиным. В сети появились снимки с 2005 по 2009 год.В подборку вошли самые разные кадры. Пользователи могут увидеть, как глава государства встречался с лидерами других стран в неформальной обстановке, посещал разные мероприятия и другие события из жизни Владимира Путина.Как сообщает телеканал "" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не хроника. В подборку вошли наиболее яркие фотографии и видеозаписи прошлых лет. Он добавил, что часть архива опубликована впервые.