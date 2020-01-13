Злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего, используя газовый баллончик с раздражающим веществом, открыто похитили имущество и денежные средства...

СО ОМВД России по району Измайлово г. Москвы направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на граждан.Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками на территории лесопарковой зоны совершил нападение на двух мужчин. Злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего, используя газовый баллончик с раздражающим веществом, открыто похитили имущество и денежные средства.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Измайлово г. Москвы задержан 23-летний мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53