В Мурманской области местный житель напал на акушера-гинеколога. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, передает портал Медицинская Россия. Инцидент произошел в ..

В Мурманской области местный житель напал на акушера-гинеколога. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, передает портал "Медицинская Россия".Инцидент произошел в Апатитско-Кировской больнице. Врач порекомендовал пациентке остаться в больнице на новогодние праздники или написать отказ от лечения. Однако женщина решила пожаловаться на акушера своему мужу.Супруг женщины явился в отделение и набросился на врача. Медик успел вовремя остановить злоумышленника, применив удушающий прием, сообщает .