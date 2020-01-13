Похищенное имущество возвращено законной владелице

В конце декабря 2019 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 49-летней жительницы города Мурома о краже мобильного телефона.Прибывшим сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что, находясь в общем коридоре дома и делая влажную уборку, положила сотовый телефон на тумбочку, находящуюся возле двери в квартиру. А когда после завершения уборки возвращалась домой, то телефона не обнаружила.В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. Безработный 33-летний мужчина был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что в тот день он приходил к своей знакомой, которой дома не оказалось. Возвращаясь обратно, увидел лежащий на тумбочке в общем коридоре без присмотра мобильный телефон и решил его похитить.7 января текущего года отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).Мобильный телефон был изъят и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.