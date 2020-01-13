Деды Морозы провели велопарад в Санкт-Петербурге. Прошло мероприятие в вечернее время, поэтому сопровождалось иллюминацией и праздничными огоньками. Любимые новогодние персонажи стартовали с Марсового поля.

Деды Морозы провели велопарад в Санкт-Петербурге. Прошло мероприятие в вечернее время, поэтому сопровождалось иллюминацией и праздничными огоньками.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", накануне вечером любимые новогодние персонажи — Дедушки Морозы со своими внучками Снегурочками — стартовали с Марсового поля. Украшенные гирляндами и колокольчиками велосипедисты проехались по красивейшим местам города на Неве. Путь их лежал по Троицкому мосту, затем мимо "Авроры" по Аптекарской набережной, по Лопухинскому саду и по Петроградской стороне обратно.Всего в велозабеге приняли участие сотни человек. Новогоднее мероприятие традиционно проходит в Петербурге, но в этот раз на редкость повезло с погодой. Как раз комфортной для подобных поездок считается мягкая европейская зима. В завершении для всех участников прошла новогодняя фотосессия. Не обошлось и без еще одной традиции — загадывания желания. Кстати, у многих велосипедистов оно совпало: они мечтают о том, чтобы в городе было больше удобных для катания мест.