В России разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие на федеральном уровне ввести единую модель оплаты труда педагогов.

В России разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие на федеральном уровне ввести единую модель оплаты труда педагогов."Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю", — рассказала министр просвещения Ольга Васильева во время "Делового завтрака" в "Российской газете".По ее словам, на различные надбавки должно идти только 30% средств. Однако сейчас региональные власти самостоятельно определяют, как начислять оклады и набавки, и пропорция "70 на 30" соблюдается не везде.