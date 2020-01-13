В Саратове полиция начала проверку по информации о жестоком обращении с пони, факт которого зафиксировали очевидцы. В соцсетях появилось видео, на котором животное бежит за повозкой. На кадрах отчетливо видно, что пони привязали вплотную, из-за чего он терся мордой о металлическую конструкцию.

В Саратове полиция начала проверку по информации о жестоком обращении с пони, факт которого зафиксировали очевидцы. В соцсетях появилось видео, на котором животное бежит за повозкой. На кадрах отчетливо видно, что пони привязали вплотную, из-за чего он терся мордой о металлическую конструкцию. Саратовы были возмущены этим роликом. Многие назвали подобный метод перевозки лошади издевательством.В настоящий момент полиция начала проверку по факту инцидента. Об этом ГТРК "Саратов" сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Также стало известно, что на видео был заснят пони по кличке Митя, который работает на одном из аттракционов возле городского цирка.