По решению конкурсной комиссии звание победителя было присвоено участковом пункту полиции № 1 Отдела МВД России по Обручевскому району г. Москвы...

По решению конкурсной комиссии звание победителя было присвоено участковом пункту полиции № 1 Отдела МВД России по Обручевскому району г. Москвы.Конкурс проводился в 3 этапа: на районном, окружном и городском уровне. Для определения победителей конкурсной комиссией были отмечены показатели оперативно-служебной деятельности сотрудников данной службы, а также состояние материально-технического обеспечения участкового пункта полиции.Всего в соревнованиях приняли участие более 800 участковых пунктов полиции, но из них лучшим стал участковый пункт полиции № 1 Отдела МВД России по Обручевскому району г. Москвы.На территории указанного УПП расположено 3 административных участка, проживают более 25 тысяч граждан. Территорию обслуживают майор полиции Денис Максименко и капитан полиции Дмитрий Жуков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве