В Тегеране местные жители устроили акцию протеста у Британского посольства.

В Тегеране местные жители устроили акцию протеста у Британского посольства.Недовольные требуют закрыть все диппредставительства Соединенного Королевства в стране, а посла Роберта Макэйра выслать.Накануне дипломата задержали во время акции в память о жертвах крушения украинского самолета — за подстрекательство толпы. Впрочем, через 15 минут посла освободили, передает "Россия 24".В Европе эти действия осудили. Канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон назвали произошедшее в Тегеране нарушением международного права.