В тюменском кинотеатре во время просмотра фильма Холоп была зафиксирована клиническая смерть 79-летнего пенсионера. По данным , пожилой мужчина сидел в первом ряду и внезапно потерял ..

В тюменском кинотеатре во время просмотра фильма "Холоп" была зафиксирована клиническая смерть 79-летнего пенсионера. По данным , пожилой мужчина сидел в первом ряду и внезапно потерял сознание.Скорая помощь через пять минут прибыла на место происшествия и зафиксировала клиническую смерть. Врачебная бригада успешно провела реанимацию. Через 24 минуты сердце пенсионера начало биться, спустя полчаса его доставили в больницу.