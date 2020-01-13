В минувшее воскресенье, 12 января, на проспекте Октября в Уфе загорелся торгово-развлекательный центр Мир. Пожар произошел на четвертом этаже в одном из кафе. По предварительной версии, ..

В минувшее воскресенье, 12 января, на проспекте Октября в Уфе загорелся торгово-развлекательный центр "Мир". Пожар произошел на четвертом этаже в одном из кафе.По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сотрудники заведения успели потушить пожар еще до приезда пожарных. Эвакуация посетителей торгового центра не проводилась, сообщает