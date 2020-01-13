По факту кражи возбуждено уголовное дело

10 января текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение от 62-летней местной жительницы о краже кошелька из ее дома.Полицейские, выехавшие на место преступления, выяснили, что женщина, вернувшись домой, не закрыла на замок входную дверь. Находясь в комнате, она услышала, как кто-то вышел из дома. Выглянув в окно, потерпевшая увидела незнакомого мужчину, который уходил с придомовой территории, а потом обнаружила пропажу кошелька из сумки.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 48-летний неоднократно судимый житель города Кольчугино.Подозреваемый сознался в содеянном и вернул содержимое кошелька в полном объеме.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.