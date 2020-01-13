В Астраханской области животное выбежало на
железнодорожные пути. Верблюд задержал пассажирский состав Ташкент – Москва.
В Астраханской области животное выбежало на
железнодорожные пути. Верблюд задержал пассажирский состав Ташкент – Москва.
Инцидент
произошел на перегоне Кигаш – Разъезд №2. Упрямец не обращал внимания на
сигналы машиниста и бежал сначала со скоростью 22 километра в час, а
затем 13 километров
в час, передает .
У некоторых
возникло опасение, что верблюд вообще может лечь и перекрыть путь, сообщает РИА
ФАН. В результате поезд приехал
в пункт назначения на 44 минуты позже, передает .