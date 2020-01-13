В Астраханской области животное выбежало на железнодорожные пути. Верблюд задержал пассажирский состав Ташкент – Москва.

В Астраханской области животное выбежало нажелезнодорожные пути. Верблюд задержал пассажирский состав Ташкент – Москва.Инцидентпроизошел на перегоне Кигаш – Разъезд №2. Упрямец не обращал внимания насигналы машиниста и бежал сначала со скоростью 22 километра в час, азатем 13 километровв час, передает .У некоторыхвозникло опасение, что верблюд вообще может лечь и перекрыть путь, сообщает РИАФАН. В результате поезд приехалв пункт назначения на 44 минуты позже, передает .