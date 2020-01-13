Накануне стало известно о том, что в Китае были зафиксированы вспышки опасной пневмонии. Уже есть случаи летального исхода.

Накануне стало известно о том, что в Китае были зафиксированы вспышки опасной пневмонии. Уже есть случаи летального исхода.Теперь болезнь вышла за пределы страны восходящего солнца. В Таиланде такой же диагноз поставили 61-летней женщине. Оказалось, пенсионерка является уроженкой Уханя, поэтому опасный вирус она, судя по сему, привезла с собой с родины.Отметим, в Китае количество зараженных растет в геометрической прогрессии. По последним данным, их уже около 60 человек.Долгое время медики разводили руками, не понимая, что спровоцировало эпидемию. Как оказалось, все дело в новом штамме коронавируса.Примечательно, что специалисты еще не нашли вакцины от опасного вируса. Поэтому люди начинают умирать. Два дня назад был зафиксирована первая смерть, сообщает ."Вы понимаете, что это всё детский лепет? Что мы сидим на пороховой бочке?! Что эпидемия, аналогичная свиному гриппу Н1N1, что в 1919 унёс 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра?!" – негодует врач Александр Мясников.