Накануне стало известно о том, что в Китае были зафиксированы вспышки опасной пневмонии. Уже есть случаи летального исхода.
Накануне стало известно о том, что в Китае были зафиксированы вспышки опасной пневмонии. Уже есть случаи летального исхода.
Теперь болезнь вышла за пределы страны восходящего солнца. В Таиланде такой же диагноз поставили 61-летней женщине. Оказалось, пенсионерка является уроженкой Уханя, поэтому опасный вирус она, судя по сему, привезла с собой с родины.
Отметим, в Китае количество зараженных растет в геометрической прогрессии. По последним данным, их уже около 60 человек.
Долгое время медики разводили руками, не понимая, что спровоцировало эпидемию. Как оказалось, все дело в новом штамме коронавируса.
Примечательно, что специалисты еще не нашли вакцины от опасного вируса. Поэтому люди начинают умирать. Два дня назад был зафиксирована первая смерть, сообщает .
"Вы понимаете, что это всё детский лепет? Что мы сидим на пороховой бочке?! Что эпидемия, аналогичная свиному гриппу Н1N1, что в 1919 унёс 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра?!" – негодует врач Александр Мясников.