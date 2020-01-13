Щепки пойдут на отсыпку дорожек и садовых тропинок

Во Владимире с 14 января начнут работать пункты приёма живых ёлок. В 4-х местах можно будет самостоятельно переработать новогоднюю ёлку и забрать щепки с собой.Пункты будут работать по адресам:Балакирева, 51а – с 14 по 20 января с 8.00.Чехова, 5 – с 14 по 20 января с 9.00Проспект Строителей, 30. 18 января с 12.00 до 16.00Верхняя Дуброва, 21. 16 января с 17.00 до 20.00.В последних двух пунктах после измельчения оператор установки может отдать щепки в мешке.Мусоровывозящая компания «Спецтранс» проводит подобную акцию впервые. По словам её представителя, Антона Сивкова, измельчённые ёлки пойдут на отсыпку дорожек и садовых тропинок. К тому же, древесина перегнивает в таком виде быстрее.