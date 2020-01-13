К исполнению обязанностей президента Абхазии приступил 66-летний премьер-министр Валерий Бганба. Он вступил в должность в соответствие с 66-й статьей Конституции республики. Ранее в отставку после серии протестов в Сухуме подал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Его отставку одобрил парламент Абхазии. Он же наделил президентскими полномочиями действующего премьера республики.

К исполнению обязанностей президента Абхазии приступил 66-летний премьер-министр Валерий Бганба. Он временно вступил в должность в соответствие с 66-й статьей Конституции республики. Ранее в отставку после серии протестов в Сухуме подал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Его отставку одобрил парламент Абхазии. Он же наделил президентскими полномочиями действующего премьера республики.Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба призвал жителей страны сделать все необходимое для установления внутренней стабильности. Новые президентские выборы пройдут в Абхазии 22 марта 2020 года, сообщает ТАСС.Так в Сухуме завершилось четырехдневное противостояние между оппозицией, взявшей штурмом президентскую администрацию, и президентом. Грозивший введением чрезвычайного положения Хаджимба предпочел уйти в отставку. Он руководил Абхазией с 2014 года. Осенью 2019 года он был переизбран на новый срок. При этом разница между первым и вторым местом на президентских выборах составляла всего один процент.В январе 2020 года парламент принял обращение к президенту с призывом подать в отставку. Также ранее Хаджимба намеревался обжаловать решение ЦИК о назначении выборов. Но позже от участия в новых выборов отказался и ушел с высшего государственного поста ради стабильности в Абхазии.