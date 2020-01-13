Сын Алены Водонаевой провел новогодние каникулы в Эквадоре и теперь будет загружен по полной. Звезда поделилась с подписчиками своими планами на этот учебный год.

Сын Алены Водонаевой провел новогодние каникулы в Эквадоре и теперь будет загружен по полной. Звезда поделилась с подписчиками своими планами на этот учебный год.В прошлом году Водонаева сообщила всему миру, что Богдан больше не будет ходить в школу, объяснив это своими проблемами из детства: “Российская школа это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов”. С третьего класса сын телеведущей перешел на домашнее обучение.Звезду это не смущает, она верит, что ребенок нагружен также как обычный ученик школы. “Чтобы не вырастить голожопого Маугли, у пацана воооще не должно быть свободного времени. Наша жизнь с понедельника по пятницу это учеба (школьная программа), репетиторы по математике (любимый предмет Богдана), по английскому, каллиграфии , спорт (борьба), бассейн и какие-то дополнительные образовательные мероприятия”, – написала .12 Янв 2020 в 1:06 PSTТелеведущая пояснила, что не нуждается в советах окружающих и считает, что ее девятилетний сын не имеет права на отдых. “Когда мне кто-то говорит о том, что нельзя так сильно загружать детей, мне всегда хочется ответить – не загружайте своих! А я сама разберусь как мне сына воспитывать. Пусть мальчики много учатся. А на финише посмотрим кто куда добежит и каких результатов достигнет”, – заключила .