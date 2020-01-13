В основном советы касаются пар, где партнеры знакомы не так давно.

Новый год и Рождество – прекрасное время для того, чтобы попросить у своего мужчины желаемый подарок. Но подходить к вопросу нужно тонко, чтобы не создать о себе впечатление как о меркантильной барышне.В основном советы касаются пар, где партнеры знакомы не так давно, и рождественские каникулы – их первые совместные праздники. Впрочем, советами, которые дает семейный психолог, консультант по межличностным отношениям, директор владимирского агентства знакомств «Я и ты» Елена Кузнецова, могут воспользоваться и женщины, уже давно живущие вместе со своими «вторыми половинками».Прозрачные намекиЕсли ваш мужчина обстоятельный и предпочитает готовиться ко всему заранее, значит и подводить его к тому, что вы хотите получить на праздник, тоже стоит загодя (слишком заранее, однако, не нужно. Примерно за пару недель).Если ваш мужчина спонтанный, то о подарке можно говорить и непосредственно перед праздником.Намекать на конкретную вещь нужно прозрачно, но все-таки не в лоб. То есть, если вы, проходя «случайно» мимо ювелирной витрины, просто скажете своему мужчине: «Ой, какие милые сережки», вряд ли по вашим абстрактным восторгам мужчина поймет, что эти серьги нужно купить. «Правильно» намекать нужно так: «Какие красивые серьги! Как же они мне нравятся! Я так давно о таких мечтала». Перекинув мостик на себя, вы автоматически даете понять любимому, что вам конкретно нужно. Некорректный вариант обращения: «Какие красивые серьги. Ты мне их подаришь?» Это слишком откровенная фраза. Мужчины не любят, когда из них тянут деньги.- Один состоятельный мужчина, которого я консультировала, рассказывал, что после непродолжительного знакомства дама открыто попросила его купить дорогую вещь: «Я хочу». Мужчина купил. Но после этого расстался с барышней, сочтя ее невоспитанной и меркантильной.Открытые просьбы стоит использовать лишь в том случае, если у вас определенный тип отношений. Например, вы молодая барышня, за которой ухаживает уже очень немолодой, но состоятельный мужчина. В этом случае дорогие подарки являются платой за секс. И тут девушка может просить и даже требовать то, чего ей хочется. Для классических пар такой стиль все-таки не приемлем.Что ты хочешь?В идеале вы должны так обыграть ситуацию, чтобы мужчина сам спросил: «Что ты хочешь в подарок?». Для этого существуют две основные схемы.План А. Показываем мужчине желаемую вещь. Примеряем ее при любимом (хорошо, если кто-то из присутствующих, пусть даже продавец, сделает вам комплимент о том, как вам необыкновенно идет эта вещь).Примеряя потенциальный подарок, следите за реакцией партнера. Если он срочно уводит вас из отдела, или недоволен происходящим - пиши пропало. Вряд ли стоит надеяться на благополучный исход. Если ваш мужчина просто стоит и смотрит, нужно дать ему время на осмысление ситуации. Если вещь окажется по карману, возможно, кавалер «дозреет» до покупки.Ближе к празднику переходите к следующему пункту плана. Не надо говорить: «Помнишь, я при тебе примеряла серьги? Я бы хотела их в подарок». Действуйте тоньше. Поинтересуйтесь у партнера, что бы он сам хотел найти под елкой. Если он озвучивает свое желание и как воспитанный мужчина спрашивает: «А ты бы что хотела?» можете смело вспоминать о сделанной ранее совместной примерке. Учитывайте, однако, стоимость подарка и уровень достатка вашего мужчины.Если мужчина говорит, что сам хочет в подарок, но вашими желаниями не интересуется, в этом случае «втапливаем девочку» и, хлопая невинными глазками, спрашиваем сами: «А ты мне что подаришь?». Таким образом, вы вынуждаете партнера задать сакраментальный вопрос: «А что бы ты хотела?». И всё - подводите к подарку.План Б. На вопрос о подарке для него, мужчина отвечает: «Мне ничего не нужно». Тогда вы комментируете эту фразу: «Очень жаль. А я люблю подарки. Тем более в новогодние праздники. Это святое. У нас в семье принято друг другу делать презенты». После этого партнер либо спросит о ваших желаниях, либо замкнется. Его, конечно, можно взять измором: «Ну что ты мне подаришь? Что ты мне подаришь?! Ты совсем-совсем ничего мне не подаришь?!», но смысла в этом нет. Чрезмерная экономность – это диагноз. Стоит задуматься о дальнейших отношениях с мужчиной.- У прижимистого мужчины даже снега зимой не выпросишь. Такие мужчины видны уже по нескольким первым свиданиям. Они никуда свою даму не выводят. Встречаются с барышней только дома или гуляют с ней по улицам, без цветов, без чашечки кофе, - комментирует ситуацию Елена Кузнецова.При этом психолог отмечает, что даже если ваш мужчина по всем признакам скупердяй, для проверки стоит все-таки применить в отношении него планы «А» или «Б».Бонусные манипуляцииПомимо выше описанных способов просить подарки у партнера, есть еще несколько действенных вспомогательных манипуляций. Сначала вы показываете потенциальный подарок партнеру. А затем, когда видите, что любимый слабо отреагировал на ваши восторги по поводу примеренных сережек, прибегаете к маленькой женской хитрости. Вы становитесь «грустной девочкой» - задумчивой и тяжело вздыхающей. Если вы не безразличны мужчине, он обязательно спросит о причине вашей меланхолии. Тогда вы признаётесь: «Я думаю о тех сережках». Партнер отмалчивается. Вы опять вздыхаете. Он опять спрашивает: «Чего грустная?». Вы говорите: «Да вот думаю у подружки денег занять. Эти сережки не выходят у меня из головы». И если партнер вами действительно дорожит, он что-то придумает, чтобы вас порадовать. Либо купит желаемую вещь, либо скажет что-то вроде: «Ты знаешь у меня сейчас нужной суммы нет, но есть вот столько-то». В любом случае, мужчина что-то вам предложит для решения проблемы.Есть один нюансЗапомните, что когда вы просите мужчину подарить подарок, интонационно и в формулировках вы должны соблюсти два условия: право на отказ (мужчина вам не обязан ничего покупать) и отсутствие наказания за неисполнение («Если ты мне не купишь духи, можешь больше мне не звонить никогда»)...Второй нюанс. Это, казалось бы, очевидно, но все-таки важно акцентировать внимание мужчины на том, что вы любите получать подарки.Третье. Заводите разговор о подарках тогда, когда мужчина в хорошем настроении и располагает временем вести диалог. Вариант, когда любимый вернулся злой и голодной с работы, или ушел с головой в компьютерную игру или просмотр хоккейного матча, - неподходящее время для бесед.Четвертое. На просьбу откликнется только любящий партнер. Если мужчина вами не дорожит, то какие бы манипуляции вы не использовали, шансы на получение подарка минимальны.Пятое. Используйте правило трех «да». Оно основано на трех полученных согласиях подряд. Иными словами, если мужчина на какой-то вопрос уже дал утвердительный ответ, он легче согласится и на просьбу купить подарок. Примитивный пример диалога выглядит так: «Дорогой, мы вместе будем встречать Новый год?». «Да». «Готовлю твой любимый «Оливье»?». «Да». «Подарки под елку будем класть?»...Шестое. Не забывайте искренне и горячо благодарить мужчину за подарок (в том случае, если вам действительно угодили, а не передарили крем для рук, оставшийся от предыдущей пассии). Нюанс в том, что, делая презент, ваш кавалер заботится прежде всего не о вас, а о себе.- Это сложно объяснить, но подсознательно мужчина делает подарок не столько женщине, сколько себе: «Потяну или нет? Я смог! Я крутой!». В случае успеха представитель сильного пола чувствует свою значимость, свою дееспособность, поэтому благодарить его надо на уровне, - поясняет Кузнецова.