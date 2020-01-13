За указанный период на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За период с 9 по 12 января на территории Владимирской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей. Произошло 173 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 48 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский район. По предварительной информации, 9 января 2020 г. в 12.50 на 120 км автодороги Владимир – Муром – Арзамас водитель автомобиля «Лада–Гранта» 1975 г.р. не справилась с управлением, допустила наезд на стоящий справа на обочине автомобиль «Равон–Нексия» под управлением водителя 1964 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля 2008 г.р., с диагнозом: ЧМТ, направлен на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 10 января 2020 г. в 00.05 у дома 11 по ул. Пролетарская г. Гусь-Хрустальный водитель автомашины «Мазда-3» 1987 г.р., лишенный права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево, допустил съезд с проезжей части дороги в правый кювет по ходу движения, после чего совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомашины с диагнозом: перелом правого бедра, ушибленная рана головы, пассажир автомашины 1982 г.р. с диагнозом: ЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, перелом ребер, пассажир 1988 г.р. с диагнозом: тупая травма живота, перелом таза, и пассажир 1990 г.р. с диагнозом: ЧМТ, госпитализированы.Ковровский район. По предварительной информации, 11 января 2020 г. в 16.10 на 11 км автодороги Ковров – Сельцо – Мстера водитель автомобиля «Ленд–Ровер – Рейндж Ровер» 1970 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093» под управлением водителя 1967 г.р., после чего произошло возгорание автомобиля «Ленд Ровер – Рейндж Ровер». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21093» и его пассажиры 1963 г.р. и 1958 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия; водитель автомобиля «Ленд Ровер» с диагнозом: ЗЧМТ СГМ, рваная рана нижнего левого века, госпитализирован.Александровский район. По предварительной информации, 12 января 2020 г. в 13.30 у дома 1по ул. Королева г. Александрова водитель автомобиля «Лада-Гранта» 1999 г.р. допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и наезд на пешехода 2010 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, в сопровождении матери. После чего водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени, госпитализирован.