В Пятигорске молодые люди жестоко избили учителя истории, который провожал знакомых женщин домой. Расследованием инцидента, который попал в объектив нескольких камер наблюдения.

В Пятигорске молодые люди жестоко избили учителя истории, который провожал знакомых женщин домой. Расследованием инцидента, который попал в объектив нескольких камер наблюдения, занимаются в краевом управлении МВД.Нападение, как свидетельствуют кадры, произошло около 02:30 ночи 25 декабря на Московской улице. У подъезда на компанию налетели двое молодых людей: две женщины успели забежать внутрь, а провожавший их мужчина бросился вдоль дома, но споткнулся и упал. Лежачего били руками и ногами, хотя он уже и не оказывал сопротивления.Очевидцы сообщают, что личные вещи хулиганы не тронули, попросту убежав с места. В больницу его доставили с серьезной черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами."По выявленной публикации проводится проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправного деяния", — отметили в краевом управлении МВД.